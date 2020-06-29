Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса

Врач-реаниматолог Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский, пробывший в «красной зоне» — с активными зараженными — 45 дней, раскрыл россиянам особенности и странности коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 29 июня, он рассказал «Московскому комсомольцу».

По его мнению, вирус — хитрый противник, и он намного «умнее» человека. «Посмотрите, как он мутирует и совершенствуется. Гораздо быстрее, чем мы успеваем это отследить», — пояснил специалист.

Лифинский также заявил, что сначала не было никакого страха в работе с зараженными. «Думал, ну это же пневмония, а мы в отделении интенсивной терапии и не такое лечили», — отметил и добавил: «Но вскоре убедились, что коронавирус рушит все догмы и стереотипы».

По словам врача, в «красной зоне» были пациенты с сильной одышкой и синими носами. Инфицированным помогали, переворачивая их на живот и заставляя легкие набирать больше кислорода. Кроме того, Лифинский вспомнил больного COVID-19, который «был весь мокрый, буквально черного цвета, со спутанным сознанием».

«Коронавирус преподносил немало сюрпризов. Больной, в которого врачи верили, вдруг резко ухудшался, а тяжелый пациент, наоборот, подавал надежду», — сказал он.

Отмечается, что в самом начале борьбы с инфекцией было рекомендовано как можно скорее подключить больного к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но позже эксперты заявили обратное: как можно больше стараться, чтобы легкие человека работали самостоятельно. Лифинский рассказал, что за время такой работы он с коллегами создали собственные наработки. «Это касалось респираторной терапии вместе с терапией по положительному давлению в конце выдоха (ПДКВ)», — отметил врач.

Ранее сообщалось, что введенные российским правительством ограничительные меры, а также ответственность граждан помогли сохранить как минимум 80 тысяч жизней во время эпидемии COVID-19. По словам директора по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрея Жулина, это результат работы властей и ответственного поведения граждан.

В России за последние сутки зафиксировали минимальный прирост заражений коронавирусом за два месяца. 29 апреля в стране выявили 5841 случай заражения, 30 апреля — 7099. 29 июня было зафиксировано 6719 случаев. Больше всего случаев заражений за последние сутки было выявлено в Москве — 782. Накануне в столице заболевшими были признаны 717 человек. Между тем вылечились 4343 зараженных коронавирусом. Всего число выздоровевших россиян составило 403 430.

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