В России заявили о десятках тысяч спасенных жизней во время эпидемии COVID-19

Введенные российским правительством ограничительные меры, а также ответственность граждан помогли сохранить как минимум 80 тысяч жизней во время эпидемии COVID-19. Соответствующие данные представлены в исследовании «Какого количества смертей от COVID-19 удалось избежать российскому обществу», проведенного экспертами Высшей школы экономики.

Специалисты рассчитали разницу между прогнозной оценкой количества смертей (с учетом введенных ограничений и без них) и фактической смертностью в период с 1 марта по 24 июня. В работе учитывалось число летальных случаев от коронавируса, а также сведения о смертях людей, для которых COVID-19 зафиксирован как сопутствующая причина смерти.

Как указали авторы исследования, высокую летальность предотвратил большой вклад медицины в диагностику и лечение заболевших. «Спасенные жизни — это результат регулирующих мер властей и ответственного поведения граждан и невозможно надежным образом разделить эти эффекты», — рассказал один из авторов исследования, проректор, директор по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ Андрей Жулин.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности могут произойти корректировки.

В России за последние сутки зафиксировали минимальный прирост заражений коронавирусом за два месяца с 29 апреля. 29 апреля в стране выявили 5841 случай заражения, 30 апреля — 7099. 29 июня было зафиксировано 6719 случаев. Больше всего случаев заражений за последние сутки было выявлено в Москве — 782. Накануне в столице заболевшими были признаны 717 человек. Вылечилось 4343 зараженных коронавирусом. Общее число излечившихся россиян составило 403 430.

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