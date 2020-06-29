Перечислены регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Москве (782), Московской области (335) и Ханты-Мансийском автономном округе (277). Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Больше 100 новых случаев зафиксировано в Иркутской области (236), Санкт-Петербурге (219), Нижегородской (218), Свердловской (214), Воронежской (185) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (173), Челябинской области (146), Красноярском крае (141), Республике Тыва (126), Архангельской (115), Саратовской (109), Ульяновской (107), Новосибирской (107) областях.

Меньше всего заражений выявили в Еврейской автономной области (3) и в Севастополе (1).

Всего за сутки в России выявили 6719 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране зарегистрировали 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах. Умерли 9166 человек, выздоровели 403 430 человек.

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