Общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 640 тысяч. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным на 28 июня, в стране было зарегистрировано 634 437 случаев инфицирования в 85 регионах. Сообщалось, что за весь период 9 073 человека скончались, 399 087 человек излечились.

28 июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что первые полтора месяца эпидемии коронавируса в России были самыми страшными. По ее словам, в этот период «уместилось большое количество событий», и в правительстве «все это очень эмоционально переживали».

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