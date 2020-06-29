Число умерших россиян с коронавирусом превысило 9,1 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом возросло до 9166, за последние сутки зафиксировано 93 смерти. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб.

За последние сутки в России отмечено 6719 новых случаев выявления инфекции в 83 регионах. Всего на сегодняшний день коронавирус подтвержден более чем у 641 тысячи жителей страны.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

Вспышка коронавирусной инфекции впервые была отмечена в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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