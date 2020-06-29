В России за сутки выявили 6719 случаев заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи выявлены в 83 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Зафиксировано 93 летальных исхода. За последние 24 часа в стране полностью выздоровели 4343 человека. Всего с начала пандемии насчитывается 641 156 заболевших в 85 регионах.

С 27 по 28 июня в России зафиксировали 6791 новый случай заражения коронавирусом в 83 регионах. Тогда сообщалось о 104 летальных исходах и 5735 выздоровевших.

Ранее врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ имени Н.Н. Бурденко Олег Чихляев рассказал, что у участников испытаний российской вакцины от коронавируса не выявлено негативных последствий для здоровья. По его словам, добровольцев регулярно осматривают медики. «Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы», — сообщил Чихляев.

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