В России вылечилось более 410 тысяч зараженных коронавирусом

В России за последние сутки вылечилось 9220 зараженных коронавирусом. Общее число излечившихся превысило 412 тысячи, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Больше всего жителей поправилось в Москве (2295) и Подмосковье (918). Следом идут Петербург (254), Нижегородская (403), Ростовская (228) области. Более ста выписанных пациентов насчитывается в Ханты-Мансийском округе, Башкирии, Красноярском, Ставропольском, Алтайском, Забайкальском краях, Свердловской, Иркутской, Саратовской, Новосибирской, Архангельской, Рязанской, Пензенской, Ярославской, Тамбовской, Белгородской, Орловской, Владимирской, Тверской, Томской областях.
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