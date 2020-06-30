Раскрыта связь между риском заражения коронавирусом и генетикой

Руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов раскрыл в беседе с ТАСС связь между риском заражения коронавирусом и генетикой человека.

По его словам, возможность заразиться, в частности, зависит от индивидуальных генетических особенностей. Ученый пояснил, что около 90 процентов заболеваний человека имеют генетическую природу, в большей или меньшей степени, в том числе предрасположенность к инфекционным заболеваниям.

Чурносов пояснил, что ангиотензинпревращающий фермент является особым ферментом, благодаря которому в организме поддерживается водно-солевой баланс и нормальное артериальное давление. При этом следы такого фермента находятся во всех тканях организма.

«В данном случае группа крови является генетическим маркером рядом расположенных генов», — сказал он, добавив, что фактором, который предрасполагает к очень тяжелому течению заболевания, является и наличие тяжелой соматической патологии. Например, наличие сахарного диабета или ожирения.

Ранее специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании пришли к выводу, что пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь. Врачи заявили, что у каждого третьего пациента может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.

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