Названо число выявленных штаммов коронавируса в России

С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса. Об этом в интервью с РИА Новости рассказал генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила изменчивость COVID-19. По ее словам, благодаря доступным в сети исследованиям этого вопроса, можно прийти к выводу, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью. Глава ведомства также добавила, что десятки мутаций нормальны для любого организма.

Позднее эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхов подтвердила слова Поповой, заметив, что COVID-19 изменяется в пределах нормы, свойственной и для других вирусов, например, для гриппа. Таким образом, заключила она, нельзя сказать о возникновении более опасных штаммов COVID-19.

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