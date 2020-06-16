В Панаме обнаружили новый подвид коронавируса, характерный именно для этой страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам центральноамериканских ученых, в результате мутации пяти штаммов смертельного вируса, завезенных в страну, появился уникальный подвид коронавируса. Он получил название А2 PAN.

В страну благодаря ее ключевому положению и функции транспортной развязки проникли сразу несколько различных вариаций заболевания. Именно поэтому и стало возможно появление абсолютно нового подвида коронавируса

Ранее в Китае заявили об обнаружении нового коронавируса на одном из рынков столицы. Управляющий рынком уточнил, что SARS-CoV-2 нашли на доске, которая используется для разделки импортированного лосося. Выяснилось, что зараженная рыба поступила на рынок с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», где ранее был выявлен очаг распространения вируса.

Первая вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждала, что первый случай там был зафиксирован как минимум еще в ноябре.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!