В Пекине дали оценку ситуации с распространением коронавируса

Ведущий эпидемиолог пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний У Цзунью дал оценку ситуации с распространением коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Утверждается, что власти Пекина смогут удержать ситуацию с распространением коронавируса под контролем после зафиксированной вспышки на крупнейшем оптовом рынке города Синьфади. Специалист считает, что принятые меры, в частности, закрытие торговой площадки и введенный режим военного времени, достаточны для сдерживания вируса. При этом У Цзунью отметил важность выявления всех зараженных в новом очаге.

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Ранее глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. Он подчеркнул, что власти будут принимать самые решительные меры.

Рынок был закрыт в субботу, 13 июня, после того, как анализы 45 из 517 человек, посетивших его, дали положительные результаты на коронавирус. Как объяснил управляющий рынка, вирус нашли на доске, которая используется для разделки лосося. Зараженная рыба поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где до этого был обнаружен очаг распространения инфекции.

Позднее глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки инфекции. Граждане, проживающие в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка, не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы.

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