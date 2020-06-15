Еще один китайский город ввел военное положение из-за коронавируса

Еще один китайский город, Баодин в провинции Хэбэй, ввел военное положение из-за вспышки коронавирусной инфекции в соседнем Пекине. Об этом говорится на сайте правительства города.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 отмечает, что в городе как можно скорее запустят «механизм военного времени», чтобы не допустить распространения инфекции.

Местные власти подчеркивают, что из-за соседства с Пекином в Баодине следует быть особенно бдительными. Население призвали следить за состоянием своего здоровья и пользоваться защитными средствами. «Если у вас повышена температура, если вы чувствуете усталость (...) и другие симптомы, следует обратиться ко врачу», — говорится в заявлении правительства.

Город находится в 140 километрах от Пекина. В Баодине проживает более 11 миллионов человек.

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До 11 июня в Пекине на протяжении 56 дней не выявляли ни одного случая заражения коронавирусом. Позднее глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке «Синьфади». Граждане, проживающие в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка, не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы.

Рынок был закрыт в субботу, 13 июня, после того, как анализы 45 из 517 человек, посетивших его, дали положительные результаты на коронавирус. Как объяснил управляющий, вирус нашли на доске, которая используется для разделки лосося. Зараженная рыба поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, там до этого обнаружен очаг распространения инфекции.

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