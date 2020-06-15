Пекинские чиновники лишились работы из-за вспышки коронавируса

Власти Пекина сняли с занимаемых должностей заместителя главы пекинского района Фэнтай Чжоу Юйцина и несколько его подчиненных после вспышки коронавируса на рынке «Синьфади». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Бэйцзин жибао».

Отмечается, что такое решение было принято днем ранее в ходе заседания городского комитета Пекина. Чиновники, которые лишились работы, обвиняются в безответственном отношении к мерам безопасности, которые касаются предотвращения рисков возникновения эпидемии.

Ранее глава пресс-службы правительства Пекина Сюй Хэцзянь предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. Он подчеркнул, что власти будут принимать самые решительные меры.

Рынок был закрыт в субботу, 13 июня, после того, как анализы 45 из 517 человек, посетивших его, дали положительные результаты на коронавирус. Как объяснил управляющий рынка, вирус нашли на доске, которая используется для разделки лосося. Зараженная рыба поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, там до этого обнаружен очаг распространения инфекции.

Позднее глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки инфекции. Граждане, проживающие в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка, не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы.

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