В Якутии 97-летний ветеран победил коронавирус

Из Якутской республиканской клинической больницы выписали 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны, который победил коронавирус. Об этом сообщается в Instagram медицинского учреждения.

Главный врач больницы Николай Васильев рассказал, что пожилой мужчина поступил в больницу две недели назад с 50-процентным поражением легких. Его состояние было тяжелым, были сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы.

На сегодняшний день степень поражения легких снизилась до 20 процентов, благодаря этому мужчину отправили долечиваться амбулаторно. Вместе с ветераном из отделения выписали его дочь, которая поступила туда вместе с отцом и находилась в тяжелом состоянии с одышкой и температурой.

В Якутии по данным на 6 июля выявлено 4504 случаев коронавируса, умерли 32 человека, выздоровели 3473. Всего в России с начала пандемии зафиксировано 687 862 заражения, умерли 10 296 человек, выздоровели 454 329.

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