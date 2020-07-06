Перечислены регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Москве (685), Московской области (292), Ханты-Мансийском автономном округе (289) и Санкт-Петербурге (280). Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Больше ста новых случаев выявили в Свердловской (270), Иркутской (239), Нижегородской (212) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (197), Воронежской (146), Мурманской (135), Самарской (135) областях, Красноярском крае (131), Челябинской области (128), Алтайском крае (124), Ульяновской (107),. Новосибирской (106), Архангельской (104) областях.
Наименьшее число заражений выявили в Магаданской области (7), Ненецком автономном округе (6), Севастополе (4), Еврейской автономной области (3) и Чукотском автономном округе (1).
Всего за сутки в стране зафиксировали 6611 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в России выявлено 687 862 заражения, умерли 10 296 человек, выздоровели 454 329.