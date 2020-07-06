Число умерших россиян с коронавирусом превысило 10,2 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 10296, за последние сутки зафиксировано 135 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 6 июля.

10296 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 6 июля

За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего с начала пандемии было выявлено 687 862 случая коронавируса.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 6 июля превысило 11,4 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 203 тысяч. За весь период пандемии скончался 533 781 инфицированный, более 6,1 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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