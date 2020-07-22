Врачи спасли россиянку со стопроцентным поражением легких

Врачи в Тверской области спасли пациентку со стопроцентным поражением легких. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Россиянку удалось спасти при помощи методики экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО): в течение двух недель она была подключена к аппарату ЭКМО. После курса лечения женщина, у которой было полное поражение легких, смогла встать на ноги.

Аппарат ЭКМО работает за легкие и сердце пациента: кровь человека выкачивается из организма, насыщается кислородом и очищается от углекислого газа с помощью искусственного легкого, пишет издание. Затем очищенная кровь нагревается и возвращается в организм.

В начале июля сообщалось, что врачи больницы №40 в Екатеринбурге вылечили заразившегося коронавирусом 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны. В клинике у пенсионера диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию с 50-процентным поражением легких.