В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в среду, 22 июля.

5862 человека заразились коронавирусом за сутки по состоянию на 22 июля

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Больше всего заразившихся — в Москве (638). Более 200 случаев зафиксировано также в Свердловской (234) и Нижегородской (217) областях и в Ханты-Мансийском автономном округе (221). Следом идут Санкт-Петербург (186), Мурманская область (183), Алтайский край (183) и Ямало-Ненецкий автономный округ (175). Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Севастополе (один), Еврейской автономной области (два) и Калининградской области (семь).

Помимо этого, за последние сутки в России выписали 9 669 выздоровевших от COVID-19 пациентов. Еще 165 человек с коронавирусом умерли.

Так, с учетом новых данных, с начала эпидемии коронавирусом заразились 789 190 россиян. Из них вылечились 572 053 человека, 12 745 человек скончались.