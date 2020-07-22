Россиянам назвали срок окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса в России не закончится до конца 2020 года. Такой срок советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев назвал в интервью на портале «Будущее России. Национальные проекты».

«Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески», — сказал он, уточнив, что уже сейчас в Израиле и Испании в день регистрируется по 200-400 новых случаев заражения.

Малеев напомнил, что ежедневно в России выявляется более шести тысяч инфицированных, и эта цифра не может одномоментно упасть до, например, 500 или вырасти до 12 тысяч. В Москве и Подмосковье заражается менее тысячи жителей в день, при этом выписывается значительно больше переболевших. Таким образом накапливается коллективный иммунитет.

«Поэтому как таковой второй волны в Москве может и не быть. Локальные очаги, спорадическая заболеваемость и небольшие всплески возможны», — уточнил эпидемиолог.