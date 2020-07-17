Инфекционист оценил риск распространения бубонной чумы у границ России

Риска распространения бубонной чумы у границ России, о котором заявил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр, на самом деле нет. Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии НИМУ имени Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров назвал такое предположение ученого недостоверным. Его слова приводятся на сайте радиостанции «Говорит Москва» в пятницу, 17 июля.

«Чума у монголов и у китайцев всегда была, есть и всегда будет. Никуда мы от этого не денемся, потому что это неискоренимо. Болеют сурки, суслики. Нам не страшно по одной простой причине, потому что у нас там люди не водятся», — отметил инфекционист. Также он отметил, что даже в Монголии вспышка произошла в малолюдной местности.

Кроме того, по словам Никифорова, россиянам заражение чумой в принципе не угрожает, потому что все они привиты. А в случае заболевания вылечить человека не составит труда, потому что в отличие от COVID-19, чума легко поддается терапии.

Ранее Амгаланбаяр заявил, что риску подвержены 137 районов в 17 из 21 провинции страны, граничащей с Россией. Данные регионы могут являться также очагом этого заболевания. Амгаланбаяр также привел статистику Всемирной организации здравоохранения, согласно которой бубонная чума может привести к гибели человека менее чем за 24 часа, если не принять меры и не начать ее лечить.

14 июля в Монголии была зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Известно, что умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы.