Россияне отравились медвежатиной на границе с Монголией

В Республике Алтай более десяти местных жителей отравились медвежатиной и попали в больницу с диагнозом «трихинеллез» (паразитарное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, отеками, сыпью и поражением внутренних органов — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, передает «Интерфакс» в четверг, 9 июля.

По информации агентства, заразившиеся трихинеллезом жители охотились на медведей. Во время охоты они поели вяленой медвежатины. Отравление произошло из-за того, что мясо не было термически обработано.

«Не все медведи, конечно, заражены трихинеллами. Но такое иногда случается, просто не было таких массовых случаев. Мы контролируем ситуацию», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее россиянам посоветовали избегать контактов с сырым мясом и кровью животных на Алтае, чтобы не заразиться бубонной чумой. Как заявил врач-инфекционист Иван Коновалов, вспышки чумы периодически происходят на территории России, где традиции местных народов подразумевают поедание сырого мяса животных. Он подчеркнул, что от возбудителя чумы существует вакцина.

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