В российском регионе начали ловить грызунов для сдерживания бубонной чумы

В приграничных с Монголией районах Бурятии начали ловить грызунов для сдерживания бубонной чумы. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону, передает «Интерфакс».

Всех отловленных животных проверяют на наличие чумного микроба. Проведенные на данный момент тесты показали отрицательный результат.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вероятность завоза чумы из Монголии или Китая в Россию минимальна, так как границы закрыты из-за пандемии коронавируса. В приграничных с Россией территориях периодически регистрируют единичные случаи чумы, они связаны с употреблением в пищу сырого мяса и внутренних органов сурка.

Однако есть риск распространения инфекции с территории Тувы, Алтая, Забайкальского края — там расположены активные природные очаги чумы. В связи с этим Минздрав Бурятии контролирует вопрос противоэпидемической готовности медицинских организаций, наличие средств экстренной профилактики, индивидуальной защиты, дезинфекционных средств. Министерству туризма республики рекомендовано оповещать граждан, планирующих поездки в неблагополучные по чуме регионы.

В начале июля в граничащей с Россией Западной Монголии была зафиксирована вспышка бубонной чумы. Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии ничего страшного нет, так как в восточных странах часто возникает такая ситуация и там есть специальные службы, которые на протяжении многих лет предотвращают распространение болезни. 7 июля в Китае вслед за официальным подтверждением распространения в стране бубонной чумы сообщили о выявлении случая заболевания лихорадкой денге.

Ранее россиянам посоветовали избегать контактов с сырым мясом и кровью животных на Алтае, чтобы не заразиться бубонной чумой. Как заявил врач-инфекционист Иван Коновалов, вспышки чумы периодически происходят на территориях России, где традиции местных народов подразумевают поедание сырого мяса животных. Он подчеркнул, что от возбудителя чумы существует вакцина.

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