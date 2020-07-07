Оценена угроза распространения бубонной чумы в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил в беседе с «Вечерней Москвой» угрозу распространения бубонной чумы в России.

По его словам, завоз чумы на территорию России из-за границы исключен. Причина в том, что российские регионы, где исторически известны подобные заболевания, находятся под жестким контролем.

В то же время Онищенко указал, что очаги бубонной чумы в Юго-Восточной Азии не опасны для россиян из-за их отдаленности, а также из-за закрытия международных границ.

Кроме того, депутат напомнил, что в стране работают противочумные станции, а каждой весной выставляются специальные отряды, которые проводят необходимые работы по предотвращению распространения инфекции.

Онищенко пояснил, что заражение происходит в результате укуса блохи, живущей на инфицированном животном, а не при употреблении его мяса. Кроме того, можно заразиться при разделке мяса больного животного, если порезаться, однако такие случаи редки и маловероятны.

Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев заявил, что от чумы существуют вакцина и лекарство. По мнению Малеева, заразившиеся бубонной чумой в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков. Жителям России этого делать не стоит, подчеркнул эксперт.

В начале июля вспышка бубонной чумы зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.

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