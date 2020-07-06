Роспотребнадзор рассказал о работе по снижению рисков завоза чумы в Россию

Роспотребнадзор рассказал, что работает над снижением рисков завоза и распространению чумы в России, в том числе мониторит ситуацию в соседних странах. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что на приграничных территориях с Монголией и Китаем есть природные очаги чумы, и профильные учреждения Роспотребнадзора наблюдают за ситуацией. Кроме мониторинга проводится иммунизация населения, дезинсекция и дератизация.

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Ранее сообщалось, что опасности распространения чумы в России нет, возможны лишь единичные заражения. По словам советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева, от чумы существует вакцина и лекарство. Прививки делают как работникам противочумной службы, так и населению.

Малеев добавил, что заразившиеся бубонной чумой в Китае и Монголии могли есть мясо сурков, и заявил, что жителям России не стоит так делать.

В начале июля в граничащей с Россией Западной Монголии произошла вспышка бубонной чумы, в больницу попали 27-летний мужчина и женщина, чей возраст не уточняется. Известно, что оба ели сырое мясо сурка. После заболевания с женщиной прямо контактировали 60 человек, косвенно — 400. Позднее в Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Повышенный уровень угрозы сохранится в автономном районе Внутренняя Монголия, так как у пациента, попавшего в больницу города Баян-Нур, подтвердили заболевание.

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