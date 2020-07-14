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В Монголии зафиксирована смерть от бубонной чумы

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Монголии зафиксирована смерть в результате заражения бубонной чумой. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщает ТАСС.

Известно, что умерший пациент — 15-летний подросток из юго-западной части страны. Он скончался по пути в больницу. Отмечается, что за несколько дней до этого подросток вместе с друзьями ел блюдо из мяса монгольского сурка — известного переносчика сезонной чумы.

Более 20 человек, причастных к трапезе или контактировавших с умершим, помещены на карантин. Власти соседних с Монголией областей Китая ранее предупреждали своих граждан не приближаться к диким животным во избежание заражения.

В начале июля в граничащей с Россией Западной Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы. Специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что во вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии ничего страшного нет, так как в восточных странах часто возникает такая ситуация и там есть специальные службы, которые на протяжении многих лет предотвращают распространение болезни.

Ранее россиянам посоветовали избегать контактов с сырым мясом и кровью животных на Алтае, чтобы не заразиться бубонной чумой. Как заявил врач-инфекционист Иван Коновалов, вспышки чумы периодически происходят на территориях России, где традиции местных народов подразумевают поедание сырого мяса животных. Он подчеркнул, что от возбудителя чумы существует вакцина.

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