В Китае назвали способы не заразиться бубонной чумой

Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний назвал способы не заразиться бубонной чумой на фоне очередной сезонной вспышки заболевания во Внутренней Монголии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Напоминаем жителям города, что в случае поездок на пастбища необходимо принимать меры профилактики, не нужно подходить близко к диким животным или употреблять в пищу их мясо, также не рекомендуется оставаться на ночлег», — приводит агентство слова заместителя главы центра Пан Синхо.

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В китайском автономном районе на границе с Монголией подтвержден один случай заражения. В связи с эпидемиологической опасностью город Баян-Нур заблокирован для въезда и выезда.

В начале июля вспышка бубонной чумы зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.

Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России. По его словам, в этом нет ничего страшного, так как восточные страны привыкли к возникновению очагов чумы, и там существуют специальные службы, которые на протяжении многих лет не дают болезни распространяться.

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