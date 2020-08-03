В России выявили 5394 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявлено 5394 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. За день полностью выздоровело 3420 человек, умерло 79, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего инфицированных выявлено в Москве (693), Свердловской области (196), Ханты-Мансийском округе (172), Подмосковье (160), Санкт-Петербурге (160). Меньше всего — в Севастополе (2) и Еврейском округе (1).

Всего за время эпидемии в стране вирус обнаружен у 856 264 человек. 653,6 тысячи из них поправилось. Активными носителями остаются 188,5 тысячи жителей. Еще 14 207 больных скончались.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее говорила, что в пяти российских регионах наблюдается рост заболеваемости из-за «ковидного нигилизма» и стремления властей побыстрее снять ограничения. Она не уточнила, о каких субъектах идет речь.