В Минпромторге рассказали о производстве миллионов доз вакцины от коронавируса

Россия к началу 2021 года будет выпускать несколько миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц. Об этом ТАСС рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, серийный выпуск вакцины, разработанной центром имени Гамалеи, начнется уже в сентябре. При этом сперва за счет запуска контрактных площадок будет производиться несколько сотен тысяч доз, а позже это число будет постепенно расти.

Выпуском первой отечественной вакцины займутся три российские компании: «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм». Производственные мощности располагаются во Владимирской, Ярославской и Московской областях. Министр добавил, что в данный момент предприятия готовятся к выпуску средства и докупают оборудование, в частности реакторы.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной. По его словам, вакцинация от вируса будет полностью покрываться из бюджета. В первую очередь средство получат медики и учителя.

Согласно статистике Роспотребнадзора, в стране разрабатывается 26 вариантов вакцины в 17 различных организациях. Государственный научный центр «Вектор» планирует начать производство своей вакцины от коронавируса в ноябре.