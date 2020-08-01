Вакцина от коронавируса будет бесплатной для россиян

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета», — сказал Мурашко, отметив, что схема вакцинации будет плановой.

Ранее глава Минздрава рассказал, что в России готовятся к тому, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в октябре. В первую очередь вакцину получат медики и учителя.

В России за последние сутки выявили 5462 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 845 443. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исходов, выздоровели 646 524 человека.