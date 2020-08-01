В России выявили 5462 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5462 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Таким образом, общее число заболевших выросло до 845 443 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исходов, выздоровели 646 524 человека.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (690) и Свердловской области (202). Меньше всего заражений произошло в Еврейской автономной области (3), Севастополе (5) и Карачаево-Черкесской Республике (11). За прошедшие сутки зафиксировано 95 летальных исходов и 8114 выздоровлений.

За сутки с 30 по 31 июля в стране было зарегистрировано 5482 случая заражения в 84 регионах.