Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По его словам, все испытуемые выработали иммунитет на 21-й день после введения вакцины. «Он [иммунитет] удваивается после второй попытки. 100 процентов животных тоже выработали иммунитет», — добавил Дмитриев.

Глава фонда также подчеркнул, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинзбург и его заместитель Денис Логунов, которые занимаются проектом этой вакцины, очень тщательно его тестируют, передает ТАСС.

29 июля сообщалось о том, что разработанная центром имени Гамалеи российская вакцина будет зарегистрирована 10-12 августа и может стать доступна гражданам уже 15 августа.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее говорил, что по итогам клинических испытаний отечественная вакцина от COVID-19 доказала свою эффективность и безопасность.