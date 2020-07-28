Центр «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

Попова уточнила, что на днях ведомство получило разрешение на проведение клинических исследований. 27 июля специалисты перешли к проведению 1-2 фазы клинических испытаний.

24 июля сообщалось, что «Вектор» получил разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах.

20 июля завершились клинические испытания вакцины Минобороны и центра имени Гамалеи — в тот день из военного госпиталя выписали вторую группу добровольцев из 20 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от COVID-19 по итогам клинических испытаний доказала свою эффективность и безопасность. Также Мурашко говорил о том, что регистрация первой вакцины от коронавируса в России намечена на август 2020 года.

Всего с начала пандемии в России выявили 823 515 случаев коронавируса, 13 504 летальных исхода, 612 217 выздоровлений.