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Резкий рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани объяснили

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Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Резкий рост числа заразившихся коронавирусом на Кубани произошел из-за пренебрежения жителями и гостями региона правилами индивидуальной защиты. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, передает ТАСС.

«После снятия практически всех ограничений люди стали активно встречаться, общаться, проводить совместные праздники. На таких мероприятиях социальная дистанция не соблюдается, часто маски не носятся. В результате участились случаи заболеваемости целыми семьями», — объяснили в ведомстве.

Также в оперштабе добавили, что в Краснодарском крае стали чаще проводить тесты на коронавирус, что повлияло на прирост заболевших. К тестированию привлекают не только государственные, но и частные клиники. Кроме того, в регионе увеличено число проверок соблюдения масочного режима в местах массового скопления людей.

Ранее 2 августа сообщалось, что в Краснодарском крае побит рекорд по числу заражений коронавирусной инфекцией. За последние сутки на Кубани наблюдается прирост в 107 случаев — рекорд за все время пандемии. Случаи инфицирования выявлены в 22 городах и районах, то есть в половине всех муниципальных образований региона.

В регионе до 21 августа действует режим повышенной готовности. С июля там сняли большую часть ограничений на пассажирские перевозки, а также на работу предприятий общественного питания, гостиниц, объектов торговли. В крае могут работать фитнес-центры, бассейны, аквапарки.

В России за последние сутки выявили 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Таким образом, общее число зараженных выросло до 850 870. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.

Предыстория: Краснодарский край побил рекорд по числу заражений коронавирусом
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