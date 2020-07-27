В Роспотребнадзоре ответили на данные о вспышке COVID-19 на российском курорте

В Роспотребнадзоре отвергли информацию о вспышке COVID-19 в Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В тексте сказано, что на российских курортах Черноморско-Азовского побережья наблюдается стабильная эпидемическая ситуация. «Среди отдыхающих на побережье края вспышек инфекционной заболеваемости не регистрировалось», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что соблюдение масочного режима контролируется местными чиновниками, жалоб по Краснодарскому краю в службу не поступало. Согласно результатам многочисленных лабораторных исследований, морская вода в регионе соответствует санитарным нормам.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние две недели в крае наблюдался рост новых случаев заражения в 1,5 раза. 14 июля были выявлены 62 новых инфицированных, к 27-му числу этот показатель составил 96. Одна из жительниц Сочи жаловалась, что меры профилактики в городе почти не соблюдаются, очень много туристов, люди ходят без масок.