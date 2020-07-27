В российском курортном регионе выросла заболеваемость коронавирусом

За последние две недели в Краснодарском крае в полтора раза выросла заболеваемость коронавирусом, свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф.

Рост новых случаев заражения начался в курортном регионе с 14 июля при показателе 62 зараженных в день. К 27-му числу эта число достигло 96.

В Сочи проводится дезинфекция улиц, автобусных остановок, подземных переходов, подъездов жилых домов, пляжей. Несколько раз в день внутри и снаружи моются автобусы, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах санитарная обработка проводится каждые два часа, говорится на официальном городском портале. Специальные мониторинговые группы при поддержке добровольцев и казаков проверяют соблюдение мер безопасности в общественных местах.

За все время в крае выявлено 7880 фактов инфицирования. Выздоровели 6724 пациента, 104 человек умерли.

Ранее жительница Сочи описала происходящее на курорте. По ее словам, произошел наплыв туристов, почти никто не носит маски и не соблюдает предписания эпидемиологов. Многие горожане переживают, что приезжие могут привести с собой вирус.