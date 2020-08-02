В пяти регионах России заметили рост числа больных из-за «ковидного нигилизма»

В пяти регионах России наблюдается незначительный и объяснимый рост числа заразившихся коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

Она не уточнила, о каких регионах идет речь, однако заметила, что рост заболеваемости регистрируется в регионах, власти которых поторопились снять ограничения или где процветает «ковидный нигилизм». «Когда люди уверены, что пандемия уже прошла и им ничего не грозит», — объяснила Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство. «То есть чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали», — отметила Попова. Она также напомнила, что коронавирус сохраняется на поверхностях до 48 часов.

В России за последние сутки выявили 5427 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число зараженных выросло до 850 870. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.