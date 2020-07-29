Попова рассказала о поведении коронавируса в воде

Коронавирус сохраняется, но не размножается в морской и пресной воде, а также мгновенно уничтожается при кипячении. О таком поведении вируса рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время совещания по ситуации с инфекцией с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия ведется на YouTube.

Попова уточнила, что это выяснилось в результате исследований по определению жизнеспособности вируса в воде, которые проводились в «Векторе».

Ранее Попова во время совещания заявила, что россиян ждет «принципиально новый» эпидемический сезон, который будет отличаться от предыдущих. Она уточнила, что придут такие вирусы гриппа, от которых не прививались в предыдущие годы. По словам Поповой, необходимо иммунизировать минимум 60 процентов населения.

С начала пандемии в России выявлено 828 990 случаев коронавируса, известно о 13 673 умерших пациентах и 620 333 выздоровевших.