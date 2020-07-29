Роспотребнадзор предрек «принципиально новый» эпидемический сезон, который будет отличаться от предыдущих циркуляцией различных вирусов. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, прямая трансляция которого ведется на YouTube.

«В этом году возможен принципиально новый эпидсезон при циркуляции различных вирусов, и это новые вызовы», — подчеркнула Попова. По ее словам, в этом году «вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались в предыдущие году», что, в свою очередь, говорит о необходимости иммунизации как минимум 60 процентов населения.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал россиянам к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка. По его словам, вакцинация от гриппа — «элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода». Кроме того, Мурашко посоветовал россиянам сделать вакцину против пневмококка вне рамок национального календаря прививок. Министр заметил, что такая вакцина действует до пяти лет и ее можно сделать уже сейчас.

По состоянию на 29 июля, в России за сутки зафиксировали 5475 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (671) и Свердловской области (223). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (3) и Севастополе (3). За сутки зарегистрировано 169 летальных исходов, выздоровели 8116 человек.