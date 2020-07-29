В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 5475 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (671) и Свердловской области (223). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (3) и Севастополе (3). За сутки зарегистрировано 169 летальных исходов, выздоровели 8116 человек.

Более ста новых случаев выявили в Ханты-Мансийском автономном округе (173), Санкт-Петербурге (165), Иркутской (159), Мурманской (156), Нижегородской (154), Московской (137), Ростовской (136), Челябинской (125) областях, Красноярском (125), Хабаровском (120), Ставропольском (119) краях, Ямало-Ненецком автономном округе (115), Омской (111), Оренбургской областях (108), Приморском (108), Алтайском (107) краях, Новосибирской (107) и Ульяновской (104) областях.

С начала пандемии в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.