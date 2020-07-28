Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко опроверг прогнозы о второй волне коронавируса в России в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никаких волн не будет — я вам гарантирую», — заявил Онищенко. Он добавил, что коронавирус не настолько мобилен, а многие болеют бессимптомно.

Кроме того, депутат выразил мнение, что тотально вакцинировать россиян от коронавируса нет необходимости, передает ТАСС. «Сейчас у нас есть возможность получить вакцину. И мы можем привить и защитить группу риска а тотально вакцинировать от него», — подчеркнул он.

Ранее Онищенко раскритиковал употребление вульгаризма «вторая волна» применительно к эпидемиям. Он пояснил, что эпидемиологи используют термин «эпидемический процесс».