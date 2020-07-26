Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал в разговоре с РИА Новости специфические симптомы коронавируса, которых нет при гриппе.

По его словам, такими симптомами являются затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса. Кроме того, у пациентов с COVID-19 в первую очередь появляются проблемы с легкими, например, интоксикация, кашель. «Человек ощущает одышку, потому что он теряет сатурацию, не насыщается кислородом кровь», — пояснил Онищенко.

При гриппе, как и при заражении коронавирусом, могут притупляться запахи. Тем не менее, отметил Онищенко, с полной потерей обоняния сталкиваются только больные COVID-19. Он отметил, что тяжелее течение болезни происходит у старших возрастных групп, дети реагируют менее активно. «А если говорить о гриппе, то там у нас будет все наоборот: болеют наравне со взрослыми», — отметил специалист.

Онищенко добавил, что при гриппе и острых респираторных заболеваниях процесс развивается более интенсивно, инкубационный период составляет около семи дней. Однако в случае с коронавирусом этот срок удваивается. Так, критическими для инфекции считаются 12-й, 13-й и 14-й дни.

Ранее стало известно о способах отличить грипп от коронавируса. Как пояснил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, резкое повышение температуры до 40 градусов, слабость и ломота во всем теле характерны, скорее, для гриппа. В то же время специалист отметил, что коронавирусная инфекция может протекать у людей совершенно по-разному.