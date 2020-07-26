Россиянам рассказали о влиянии больших доз витаминов на коронавирус

Большие дозы витаминов не помогут уберечься от заражения коронавирусной инфекцией, поэтому россиянам не стоит злоупотреблять ими. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, стабильный иммунитет невозможно сформировать в короткие сроки. Летом россиянам нужно проводить больше времени на свежем воздухе, под солнцем. Тяжельников указал также, что на пользу пойдет употребление большого количества сезонных овощей и фруктов. В совокупности такие меры в целом укрепляют иммунитет и дают определенный запас здоровья в преддверии осенне-зимнего периода, когда возрастает заболеваемость.

Ранее 26 июля Тяжельников напомнил о способах отличить грипп от коронавируса. По его словам, резкое повышение температуры до 40 градусов, слабость и ломота во всем теле характерны, скорее, для гриппа. У зараженных коронавирусом чаще всего встречаются такие симптомы, как потеря обоняния и чувства вкуса.

В то же время специалист отметил, что коронавирусная инфекция может протекать у людей совершенно по-разному. «Эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе», — уточнил он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал гражданам страны к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка. В частности, он отметил, что вакцинация от гриппа — «элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода».