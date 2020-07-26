Врач напомнил о способах отличить грипп от коронавируса

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников напомнил о способах отличить грипп от коронавируса. Слова врача в воскресенье, 26 июля, приводит радиостанция «Говорит Москва».

Как пояснил Тяжельников, резкое повышение температуры до 40 градусов, слабость и ломота во всем теле характерны, скорее, для гриппа. У зараженных коронавирусом чаще всего встречаются такие симптомы, как потеря обоняния и чувства вкуса.

В то же время специалист отметил, что коронавирусная инфекция может протекать у людей совершенно по-разному. «Эта болезнь до конца не изучена. Мы видели абсолютно бессимптомных пациентов с достаточно серьезным поражением легочной ткани, видели людей, которые болели достаточно тяжело с точки зрения самочувствия, при этом пневмонии у них не было вовсе», — уточнил он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал гражданам страны к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка. В частности, он отметил, что вакцинация от гриппа — «элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода».