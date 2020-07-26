В России зафиксировали 5765 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировали 5765 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По данным оперштаба, новых зараженных обнаружили в 83 регионах. За сутки зафиксировано 77 летальных исходов, 3110 человек выздоровели. Общее число случаев инфицирования с начала эпидемии в России достигло 812 485 в 85 регионах. За весь период 13 269 человек умерли, 600 250 человек выздоровели.

За сутки с 24 на 25 июля в стране был выявлен 5871 новый инфицированный в 85 регионах. При этом 146 человек скончались, 8366 человек полностью излечились.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса нового типа в России станет добровольной и будет проводиться поэтапно. По его словам, сначала вакцину будут давать медицинским работникам и тем, «кто чаще других сталкивается с большим количеством людей».