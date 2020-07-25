В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 9 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Общее число умерших в российской столице достигло 4398.

По последним данным, за все время в России было зафиксировано 806,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 13,1 тысячи человек умерли, еще 597 тысяч — вылечились. Наибольшее число заболеваний было зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.