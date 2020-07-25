В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 14 пациентов с коронавирусом. Об этом в Telegram сообщает оперативный штаб столицы по борьбе с распространением инфекции.

У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Общее число умерших в российской столице достигло 4389.

24 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной. По его словам, сразу после завершения разработки вакцины власти начнут прививочную кампанию. Столичный градоначальник отметил, что вся поликлиническая амбулаторная сеть будет работать над решением данной задачи.