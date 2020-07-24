Собянин рассказал о стоимости вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса будет бесплатной. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

По его словам, сразу после завершения разработки вакцины власти начнут прививочную кампанию. Собянин отметил, что вся поликлиническая амбулаторная сеть будет работать над решением данной задачи. Глава города также подчеркнул, что в этом году будет усилены и прививки от гриппа, чтобы две эпидемии не совпали по времени с друг другом.

Мэр Москвы заявил, что, хотя с увеличением объемов тестирования количество выявленных зараженных и растет, в целом тренды идут на снижение. Только за последние сутки около 50 тысяч жителей столицы записались на тестирование.

Ранее Собянин заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу создан у 60 процентов москвичей. По его словам, такая же ситуация с коллективным иммунитетом сложилась в Нью-Йорке. В этой связи, по мнению мэра, сравнение Москвы с американским мегаполисом в контексте разговоров о коронавирусе можно считать оправданным.