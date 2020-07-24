Названа доля носящих маски в магазинах москвичей

Маски в магазинах носят более 60 процентов жителей Москвы. Такую долю назвал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что сразу после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавиуса, этот показатель был больше 90 процентов. «Сейчас народ немного расслабился. В любом случае мы ведем работу с предприятиями торговли, есть штрафные санкции за несоблюдение этих режимов. Порядка 100-200 протоколов ежедневно составляет полиция на посетителей магазинов», — отметил Немерюк.

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При этом он добавил, что стоимость медицинских масок в столице снизилась по сравнению с первыми месяцами весны, когда по всей стране вводились ограничительные меры для профилактики распространения инфекции.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что вводить новые ограничения из-за коронавируса в столице не планируется. Он развеял соответствующие слухи и заявил, что на данный момент в Москве «вполне спокойная» ситуация, поэтому власти будут решать по обстоятельствам вопрос с введением новых карантинных мер.

В июле Собянин отменил почти все оставшиеся ограничения в Москве, за исключением масочного режима и запрета массовых мероприятий. Так, с 13 июля начали работу детские лагеря, развлекательные центры, аттракционы, секции и кружки. Снова разрешены любые услуги, дискотеки и вечеринки с загруженностью не более 50 процентов. 1 августа планируется открытие кинотеатров, театров и концертных залов при соблюдении условия по 50-процентной загруженности.