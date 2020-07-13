В Москве отменены почти все оставшиеся ограничения

Почти все оставшиеся ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, отменены в Москве, сообщает РИА Новости.

С 13 июля начнут работу детские лагеря, развлекательные центры, аттракционы, секции и кружки. Разрешены любые услуги, дискотеки и вечеринки с загруженностью не более 50 процентов. Стали возможными очное обучение в школах и вузах, занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах и на курсах. Абитуриенты и выпускники смогут посетить экзамены, все горожане — вернуться на работу в офис.

1 августа планируется открытие кинотеатров, театров и концертных залов при соблюдении условия по 50-процентной загруженности.

Под запретом остаются массовые мероприятия на открытом воздухе. Сохраняется масочный режим в помещениях и транспорте.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин говорил, что вторая волна инфекции в ближайшее время не ожидается. По его словам, уровень коллективного иммунитета москвичей позволяет продолжить снимать ограничения.

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