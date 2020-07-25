Названо число находящихся в реанимации россиян с коронавирусом

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал число находящихся в реанимации россиян с коронавирусом в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

По словам Мурашко, на данный момент в отделениях реанимации находятся 3,1 тысячи россиян с коронавирусом. При этом соотношение бессимптомных, средней тяжести и тяжелых пациентов сохраняется на прежнем уровне, добавил он.

В этом же интервью глава Минздрава оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве. По его словам, в столице она идет на убыль, формируется популяционный иммунитет.

По последним данным, за все время в России было зафиксировано 806,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 13,1 тысячи человек умерли, еще 597 тысяч — вылечились. Наибольшее число заболеваний было зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.